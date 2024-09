Na tarde deste domingo (23), atacaram a campanha da candidata a prefeita por Formosa, Simone Ribeiro.Os vândalos às 17 horas abordou o motorista do carro de propaganda política da candidata Simone Ribeiro, atacaram ele, arrancaram os adesivos, arranharam e depredaram o veículo que ele trabalha para dar sustento a sua família.O ato que pode configurar crime político revoltou a classe política da cidade.“Eu sou cidadã formosense, de bem, faço uma campanha limpa, honesta e transparente para a população que é minha maior liderança. Não vão chamar a gente de criminosos e isso nós vamos combater. A Polícia Civil já esta investigando”, repudia Simone Ribeiro.SolidariedadeAs campanhas de Décio do Ideal e Delegado Yasser Yassine já se posicionaram com solidariedade a campanha de Simone Ribeiro. Notas de solidariedade logo abaixo.