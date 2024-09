Neste sábado (21), o município de Formosa recebeu a rota “Embaixadores no Entorno” esse projeto incrível, que é uma parceria entre a Secretaria de Estado do Entorno do DF, a Secretaria de Relações Internacionais do DF - SERINTER, Goiás Turismo e cidades do Entorno do DF.No evento dezenas de Embaixadores, representantes e suas famílias conhecem a cidade.Agradecemos a presença dos Embaixadores eDiplomatas representando algumas Embaixadas e órgãos responsáveis para que esse incrível encontro aconteça! Um momento muito importante para o turismo de Formosa”, disse a secretária de Cultura, Pâmella Miranda.