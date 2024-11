A Prefeitura de Formosa inaugura na noite desta quinta-feira (21), a Decoração de Natal na Praça da Prefeitura.O início das celebrações natalinas acontece com a emocionante apresentação teatral “Um Natal para Todos”, nesta quinta-feira (21) às 19h30.“Preparamos uma programação especial com apresentações teatrais, musicais e dança para encantar você e sua família”, convida a Prefeitura.Confira as datas:• 21/11 - Inauguração com apresentação: “Um Natal para Todos”• 24/11 - Apresentação do Grupo do Centro de Convivência• 25/11 - Teatro: A Magia do Natal (Alunos do SCFV)• 26/11 - Ballet do Espaço Gerações• 27/11 - Grupo Musical do Social• 28/11 - Grupo Musical do Social• 29/11 - Ballet do Espaço Gerações• 03/12 - Coral de Natal da Igreja Presbiteriana do Caminho• 04/12 - Teatro: A Magia do Natal (Alunos do SCFV)Venha viver a magia do Natal!