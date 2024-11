A Prefeitura de Formosa inaugurou, no distrito do Bezerra, o Centro Municipal de Educação Infantil Odila Machado da Silva (Vovó Odila), uma unidade Proinfância Tipo 1, padrão FNDE, com capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos matutino e vespertino, ou 188 crianças em período integral. O Centro possui 65 crianças matriculadas em período parcial.“Este CMEI é mais do que uma estrutura: é a concretização de um compromisso meu, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor onde os pais podem deixar seus filhos com tranquilidade, sabendo que receberão educação de qualidade”, disse o prefeito Gustavo Marques.HistóriaODILA MACHADO DA SILVA, Vovó Odila, nasceu no dia 25/2/1948, em Campo Novo/RS, filha mais nova de Doralízio Machado e Brasília Alves Machado.Casou-se com João Thimoteo da Silva, no ano de 1966. Tiveram 5 filhos: José Carlos, Luiz Alberto, Cézar Augusto, Paulo Sérgio e João.Vovó Odila, que era filha e esposa de políticos, sempre trabalhou ativamente em sua cidade natal em prol dos menos favorecidos, liderando inúmeros projetos sociais.Vovó Odila era uma mulher e mãe extremamente gentil, carinhosa, sábia e forte, muito admirada por todos, e sempre disposta a ajudar a quem precisava.Foi por três vezes foliã da Paróquia São Sebastião, em Campo Novo/RS. Fundou o grupo “Legião de Maria" e o “Clube de Mães" na referida paróquia. Foi presidente do “Círculo de Pais e Mestres" da Escola Estadual São Francisco de Sales, em Campo Novo/RS. No ano de 1979 foi co-fundadora do Partido Democrático Trabalhista - PDT, juntamente com seu marido e com o Governador Leonel Brizola, bem como do “PDT Mulher”.Foi, por várias vezes, Patroa do CTG Sentinela das Coxilhas, em Campo Novo/RS.Sempre foi muito querida por todos na comunidade, tendo sido madrinha de batismo de 51 crianças e de 62 casamentos.Faleceu em 2/7/1986, aos 38 anos, vítima de um acidente de carro, em Pinhalzinho/SC.Com certeza, ela estaria imensamente feliz e grata por ter dado nome a esta linda creche, que cuidará com muito carinho e zelo de tantas crianças.