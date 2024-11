- ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA ENTREGA DO EXAME E DOCUMENTOS PESSOAIS

- Classificação - 001ª a 400ª / Dia – 25/11/2024 / De 08:00h as 11:00 e 13:00h as 17:00h

- Classificação – 401ª a 800ª / Dia – 26/11/2024 / De 08:00h as 11:00 e 13:00h as 17:00h

- Classificação – 801ª a 1398ª / Dia – 27/11/2024 / De 08:00h as 11:00 e 13:00h as 17:00h





* PRÓXIMAS ETAPAS

- Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação de Saúde / Dia - 30/11/2024

- Prazo para Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Saúde / Dia - 01/12/2024

- Publicação do Resultado Definitivo e Convocação para a Prova do TAF / Dia - 02/12/2024





Para mais informações acesse: https://formosa.go.gov.br/ ou https://idib.org.br/