A Prefeitura de Formosa divulgou a primeira atração do Natal Encantado 2024. A patinação no gelo terá entrada franca.A Pista de Patinação no Ginásio Tio Luz estará aberta para todos, com entrada gratuita e diversão garantida para crianças e adultos. "Venha participar e aproveite essa experiência única em família!", convida a Prefeitura de Formosa.O funcionamento acontece do dia 30 de novembro a 30 de dezembro de 2024.Horários:Segunda a sexta-feira: 17h às 21h30 e Sábados, domingos e feriados: 14h às 21h30EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIOSPatins, cotoveleira, joelheira, capacete e luvas. Uso obrigatório de meias para patinar.QUEM PODE PATINAR?Crianças a partir de 5 anos podem patinar livremente.Crianças de 2 a 4 anos podem participar com o auxílio de um carrinho e instrutor.OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:Capacidade máxima: 50 pessoas por horário.Sessões de 30 minutos.Entrada por ordem de chegada.Acesso gratuito para toda a população!