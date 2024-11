Autoridades municipais de Formosa estiveram presentes na Feira #NoEntornoTem, na manhã deste sábado (9). O prefeito Gustavo Marques esteve acompanhado da secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques. A prefeita eleita Simone Ribeiro também participou do evento. Todos tiraram fotos com o Governador Ronaldo Caiado.A Feira #NoEntornoTem acontece no Parque da Cidade, em Brasília e acontece até este domingo (10). O evento é organizado pela secretária de Estado, Carol Fleury, que enaltece a cultura, o turismo e as potencialidades das cidades da nossa região.“Com muito carinho, parabenizo a secretária de Turismo e Cultura, Pamella Miranda, por representar Formosa de forma tão dedicada e levar nossa cidade até Brasília com tanto entusiasmo — nosso estande está um verdadeiro sucesso! Contamos também com a presença do governador Ronaldo Caiado, sempre apoiando iniciativas que impulsionam o crescimento da nossa região. Parabéns a todas as cidades participantes por esse grande encontro.”, disse o prefeito Gustavo Marques.A prefeita eleita Simone Ribeiro destacou “A partir do ano que vem, meu compromisso é intensificar nossa presença em eventos como esse, valorizando ainda mais o que temos de mais especial: nossa “formosidade” e nossa identidade única. Foi muito gratificante conversar e trocar experiências com outros prefeitos, deputados, nosso governador Ronaldo Caiado, além de tantas autoridades presentes, todos unidos pelo desenvolvimento do Entorno”, disse Simone.