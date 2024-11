A Presidente da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM/GO, Dra Myllena Rodovalho, promoveu um evento que reuniu futuros prefeitos e secretários municipais das cidades do nordeste goiano e da região da Chapada dos Veadeiros, nesta sexta-feira (8), no restaurante Mediterranium, em Formosa-GO, para discutir demandas em comum e explorar possíveis parcerias futuras.A Prefeita eleita da cidade anfitriã, Simone Ribeiro, participou do encontro juntamente com os secretários que assumirão pastas cujas pautas tiveram conteúdos afins abordados.A UBAM/GO contou com a participação do Diretor de Relações Institucionais, Moacir César e do Consultor Especialista em Parcerias Público Privadas e Concessões, Dr. Francisco Alpendre, que na oportunidade falou sobre sua destacada atuação no Município de Catalão, entre outros, com grande impacto positivo no desenvolvimento e qualidade de gestão.O grande objetivo foi fortalecer a cooperação entre os municípios da região e buscar soluções para os desafios compartilhados. Durante a reunião, os gestores que assumirão em 2025 tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e conhecimentos, além de discutir projetos e iniciativas que possam beneficiar a região como um todo. A reunião também foi uma oportunidade para estreitar laços e fortalecer a rede de apoio entre os municípios, além de estabelecer conexão do executivo municipal com grupos de empresários que atuam com excelência nas demandas municipais e possuem cases de sucesso em vários estados do país, para que pudessem discutir questões relevantes e encontrar soluções em conjunto. O evento contou com a parceria da D&M Consultoria, que teve participação fundamental como interlocutora entre os participantes.A União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM, atua em consonância com a democracia representativa do Brasil, para o fortalecimento dos municípios, ao lado de outras importantes entidades como: a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e as Federações e Associações Estaduais, Regionais e Microrregionais de Municípios, desenvolvendo ações conjuntas com entidades congêneres, formando chamado Movimento Municipalista, que busca fomentar o desenvolvimento ordenado das cidades, o aparelhamento das prefeituras, a capacitação de gestores, a facilitação de repasse de recursos federais e estaduais e apresentação e aprovação de projetos de leis e diretrizes que beneficiem os municípios e os torne fortes e independentes.