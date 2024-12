Formosa foi um dos municípios escolhidos por já possuir mulheres integradas às suas unidades militares e, por isso, já têm estruturas como alojamentos para receber as candidatas.



Para se alistar, as candidatas devem completar 18 anos em 2025 e residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação. Será necessário apresentar documentos como certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e documento oficial com foto.



Etapas

O recrutamento para o Serviço Militar Inicial Feminino será dividido em etapas, que incluem alistamento, seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. Na fase de seleção, as candidatas passarão por entrevista, inspeção de saúde e testes físicos.



A incorporação considera tanto a aptidão da candidata quanto a disponibilidade de vagas. Uma vez integradas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado e terão os mesmos direitos e deveres atribuídos aos homens.



As primeiras incorporações estão previstas para ocorrer em 2026, entre 2 e 6 de março ou entre 3 e 7 de agosto. O período inicial de serviço será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até oito anos, caso haja interesse mútuo entre a militar e o comando.



Durante o serviço, elas terão acesso a benefícios como remuneração, auxílio-alimentação, licença-maternidade e contagem de tempo para aposentadoria. O Ministério da Defesa planeja aumentar gradualmente a participação feminina no serviço militar, buscando atingir 20% das vagas no futuro.



