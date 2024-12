No Centro Especializado em Reabilitação, foram entregues 174 produtos, incluindo órteses, próteses, calçados e palmilhas.Essa ação itinerante é fruto de uma parceria que leva os serviços de saúde do Governo Estadual diretamente à população do interior, proporcionando mais mobilidade e qualidade de vida!Para muitos pacientes, esse atendimento representa uma nova oportunidade de caminhar com mais conforto e independência.