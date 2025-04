Fonte: CREMEGO

O Cremego (Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás) interditou ontem, 24, o PSF X – Paranã, vinculado à prefeitura municipal e localizado em Formosa. Com a interdição ética, o trabalho médico na unidade fica proibido até que os problemas que levaram à adoção desta medida sejam sanados pela administração do PSF.A interdição aconteceu após um longo processo de fiscalização iniciado em 2013 a partir de denúncias sobre a precariedade das condições de funcionamento do posto. A denúncia encaminhada à Ouvidoria do Cremego apontava falhas, como falta de medicamentos na farmácia, profissionais de saúde atuando em desacordo com as normas de seus Conselhos Regionais, prontuários incompletos e deficiências estruturais (fissuras, rachaduras, mofo e infiltrações em diversos ambientes).Os problemas foram constatados em várias fiscalizações feitas pelo Cremego nos últimos anos, mas, apesar das notificações aos órgãos competentes, as falhas persistiram. Diante da inércia do Poder Público Municipal, foi realizada nova vistoria em 07/01/2025, que apontou a indicação de interdição ética da unidade.Novos prazos foram concedidos ao município para a solução dos problemas. Porém, sem que essas soluções fossem apresentadas, o Cremego aprovou a proibição do exercício da medicina na unidade pelo período de 60 dias, que pode ser prorrogado, caso não sejam sanadas as deficiências apontadas pela fiscalização.