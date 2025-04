Encontro da Secretaria de Educação reuniu 450 representantes das 14 Coordenações Regionais de EnsinoO objetivo do Encontro de Gestores 2025, realizado na tarde desta quinta-feira (24), foi avaliar como as inovações tecnológicas afetam a administração educacional, sem esquecer a importância das conexões humanas. O evento ocorreu na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com a presença de 450 representantes das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF).Sob o tema “Gestão Escolar na Era 5.0 – Construindo conexões humanas com Renato Casagrande,” o debate organizado pela SEEDF contou com a colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o suporte da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), que disponibilizou o local para o encontro.Reflexões sobre a gestão escolarA apresentação tinha o intuito de instigar a reflexão sobre como criar uma gestão escolar que inspire e conecte indivíduos, saberes e comunidades escolares, promovendo uma educação mais colaborativa, inovadora e centrada no desenvolvimento humano.Adicionalmente, buscou-se promover uma análise da gestão educacional atual, focando na personalização do ensino, na utilização estratégica da tecnologia como uma ferramenta pedagógica e na valorização das relações humanas no ambiente escolar como fundamentos para uma nova trajetória na educação.Durante o evento, foi sublinhado o papel do gestor como um facilitador na construção de realidades, atuando como um intermediário entre os alunos e suas conquistas. Embora a tecnologia desempenhe um papel fundamental na transformação das realidades por meio da educação, o ser humano continuará sendo o elemento central. Assim, é imprescindível fortalecer os laços entre todos os membros da comunidade escolar.*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)