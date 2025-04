Prefeitura de Formosa consegue liminar para reabrir unidade de saúde interditada e anuncia a Operação RecuperaNa tarde desta sexta-feira (25), a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, obteve uma liminar judicial que autoriza a reabertura imediata da Unidade de Saúde do bairro Paranã, interditada na tarde da última quinta-feira, 24 de abril. A decisão da Justiça garante a retomada dos atendimentos à população e representa uma resposta rápida da gestão municipal diante da crise estrutural que levou à interdição.Durante o anúncio da liminar, a prefeita também lançou a Operação Recupera, um plano emergencial voltado à recuperação de todas as unidades de saúde de Formosa. O programa será executado em parceria com o sistema prisional, utilizando mão de obra de detentos em processo de ressocialização para realizar serviços de reforma, manutenção e revitalização nas unidades.“A Operação Recupera simboliza o nosso compromisso com a saúde pública e com a reintegração social. Vamos recuperar nossas unidades e devolver dignidade tanto aos usuários quanto aos profissionais da saúde”, afirmou a prefeita Simone Ribeiro.A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o sistema penitenciário, deve iniciar as primeiras ações já neste final de semana. A expectativa é de que, até o fim do segundo semestre, todas as unidades passem por algum nível de intervenção.Segundo a gestão, as medidas fazem parte de uma força-tarefa para reverter anos de negligência estrutural que há mais de 10 anos se evidenciou na cidade e garantir, assim, qualidade no atendimento à população.