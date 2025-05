R$ 130 mil para o Centro Madre Eugênia



Ao chegar em Formosa, Izaura participou de entrevista da Rádio Lance e Rádio 91,3 FM de forma simultânea.



De lá, Izaura seguiu para o Lar São Vicente de Paula para reforçar o apoio ao projeto.



A recepção foi realizada na Usina Parque Bandeirinha, onde o presidente municipal, Itamar Barreto, ofereceu café da manhã junto com a diretoria do partido local.



De tarde Izaura participou de atividades no CEU das Artes, no Parque Lago.



Izaura é esposa do senador Vanderlan Cardoso. Ela também é primeira suplente da vaga no senado por Goiás.

A presidente do PSD Mulher, Izaura Cardoso, visitou Formosa e anunciou R$ 480 mil em investimentos sociais.Os investimentos que estarão no orçamento federal via emendas serão:R$ 200 mil para o Lar São VicenteR$ 150 mil para o Serviço de Convivência do Parque Lago