A operação realizada em Taguatinga abordou mais de 500 veículos.O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) iniciou as atividades do movimento Maio Amarelo com uma significativa ação de fiscalização em Taguatinga, que ocorreu da noite de quarta-feira (30/4) até a madrugada de quinta-feira (1º/5). O propósito da ação foi fortalecer a segurança viária e combater infrações severas, e três pontos de bloqueio foram estabelecidos em locais estratégicos da cidade.No total, foram feitas 505 abordagens, sendo realizados 505 testes de etilômetro. Dentre esses, 71 motoristas foram multados por conduzirem sob a influência de álcool. A operação também detectou sete motoristas sem habilitação, cinco com a CNH vencida e um com a permissão de dirigir suspensa. Além disso, foram registradas oito infrações relacionadas a escapamentos modificados, 30 outras infrações e 20 veículos foram levados ao depósito.Esta operação em Taguatinga é a primeira entre uma série de fiscalizações que o Detran-DF planeja realizar ao longo do mês, em homenagem ao movimento internacional que visa diminuir o número de mortes e lesões no tráfego.O contingente mobilizado incluiu 37 agentes de trânsito, 17 viaturas, uma aeronave e cinco guinchos, além do suporte da Unidade de Operação Aérea (Uopa), da Gerência de Controle Operacional (Gercop) e da Polícia Militar do DF (PMDF).*Com informações do Detran-DF