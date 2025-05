Na quarta-feira, dia 30, ocorreu o 1º Fórum Ride-DF no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), onde Pábio Mossoró, ex-prefeito de Valparaíso de Goiás, formalizou sua posse como o novo secretário da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO).A formalização através da assinatura do termo de posse deu início à sua jornada na função, que representa o Governo de Goiás em colaboração com os municípios da Região Metropolitana do Entorno (RME). Durante o evento, Pábio Mossoró reiterou sua dedicação em dar sequência ao trabalho realizado pela sua antecessora, Caroline Fleury.EntornoLíderes presentes enfatizaram a relevância da região. Em um vídeo projetado durante a ocasião, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, destacou que os problemas enfrentados pelos habitantes do Entorno devem ser superados com solidariedade. “O governo tem a capacidade de enfrentar esses desafios junto aos prefeitos dos municípios da área”, afirmou.Na mesma data, ocorreu a transferência da presidência da Associação dos Municípios da Adjacência de Brasília (Amab). Pábio Mossoró passou a liderança da entidade ao prefeito de Planaltina de Goiás, Cristiomário, que destacou a significativa influência política da região.A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, ressaltou a importância da integração entre o DF e Goiás, sobretudo no que diz respeito ao transporte público. “É fundamental eliminar essa barreira invisível entre DF e Goiás”, defendeu, lembrando o acordo estabelecido para subsidiar parte do custo das passagens interestaduais.Da mesma forma, Critian Viana, secretário extraordinário do Entorno no DF, lembrou que a realidade da área exige um trabalho colaborativo contínuo. “Os desafios ignoram limites geográficos. A população é uma só”, garantiu.