Devido ao feriado nacional em homenagem ao Dia do Trabalhador, que ocorre nesta quinta-feira, 1º de maio, haverá modificações no funcionamento das instituições públicas estaduais. O governador Ronaldo Caiado assinou o Decreto nº 10.682, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 22 de abril, que determina ponto facultativo na sexta-feira, 2 de maio.As atividades voltarão ao normal na segunda-feira, 5 de maio.É importante ressaltar que essa decisão não afeta os serviços essenciais, que permanecerão operando conforme a rotina habitual. As áreas de saúde, segurança pública (incluindo as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros), fiscalização, arrecadação e os canais oficiais de comunicação do Governo de Goiás seguirão em funcionamento.Veja como ficam os horários de atendimento:Vapt VuptNa quinta-feira, 1º de maio, todas as unidades estarão fechadas, tanto na capital quanto no interior do estado. Já na sexta-feira, 2 de maio, o horário de funcionamento será das 8 às 13 horas. Contudo, as unidades do Detran e do Procon em Goiânia, bem como a unidade de Jussara, não abrirão nesta data.No sábado, 3 de maio, as unidades que geralmente atendem nesta data operarão normalmente.Detran-GOO Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) estarão fechados nos dias 1º e 4 de maio, com retomada do atendimento presencial na segunda-feira, 5 de maio.O Detran-GO esclarece que documentos, taxas e multas com prazos vencendo durante o feriado poderão ser quitados no próximo dia útil, sem penalizações. Durante esse período, os serviços digitais estarão acessíveis através do site oficial, Portal Expresso e do aplicativo Detran GO ON.Restaurante do BemAs 16 unidades do Restaurante do Bem estarão fechadas na quinta-feira, 1º de maio. Na sequência, na sexta-feira, 2 de maio, o funcionamento ocorrerá normalmente, das 10 às 14 horas e 30 minutos, oferecendo refeições saudáveis ao custo simbólico de R$ 2.Procon GoiásA sede do Procon não realizará atendimentos nos dias 1º e 2 de maio. Os atendimentos presenciais e o Disque-Denúncia (151) voltarão a funcionar na segunda-feira, 5 de maio. Durante o feriado, consumidores poderão registrar suas denúncias e reclamações via plataforma Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br).SaneagoA Saneago manterá equipes de plantão para garantir a continuidade dos serviços de água e esgoto. O atendimento ao cliente ficará disponível 24 horas através dos canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115, Agência Virtual (www.saneago.com.br) e o aplicativo.CeasaO funcionamento do mercado das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) será normal nos dias 1º e 2 de maio, das 3 horas às 14 horas. Porém, o setor administrativo estará fechado na quinta-feira, 1º de maio, retornando na segunda-feira, 5 de maio.Unidades culturaisOs espaços culturais vinculados à Secretaria de Estado da Cultura (Secult), incluindo o Cine Cultura e o Centro Cultural Martim Cererê em Goiânia, além do Cine Teatro São Joaquim na cidade de Goiás, estarão abertos durante o feriado do Dia do Trabalhador, de quinta-feira (1º de maio) até domingo (4 de maio). Outras unidades culturais, no entanto, estarão fechadas.Na quinta-feira, 1º de maio, durante a sessão das 19 horas, o Cine Cultura apresenta a estreia de "Homem Com H", uma cinebiografia de Ney Matogrosso sob a direção de Luna, com Jesuíta Barbosa interpretando o papel principal. Simultaneamente, o Centro Cultural Martim Cererê abriga a segunda edição do Festival Rap Ground.No feriado do dia 1º, o festival prossegue com entrada livre, condicionada à doação de um litro de leite longa vida. No domingo, 4 de maio, o Martim Cererê acolherá o Festival Internacional de Breaking Circle Wiba Brazil, com início às 14 horas e término às 23 horas.O Centro Cultural Octo Marques permanecerá fechado durante o feriado e na sexta-feira, que é ponto facultativo, reabrindo suas portas de maneira habitual no sábado, 3 de maio, e no domingo, 4 de maio, das 9 às 17 horas. A Vila Cultural Cora Coralina também não funcionará no feriado, na sexta-feira e durante o fim de semana, voltando a operar normalmente a partir de segunda-feira, 5 de maio.Na cidade de Goiás, o Cine Teatro São Joaquim receberá o espetáculo "A Trança Perdida", de Anna Behatriz Azevedo, na quinta-feira, 1º de maio, e na sexta-feira, 2 de maio, às 19 horas, com entrada gratuita. No sábado, 3 de maio, às 19 horas, ocorrerá um show beneficente em comemoração ao Dia das Mães, com Gilberto Nunes e Convidados, também com entrada livre.O Palácio Conde dos Arcos, localizado na cidade de Goiás, estará fechado ao público durante o feriado do dia 1º, mas funcionará na sexta-feira, 2 de maio, até às 13 horas, no sábado, 3 de maio, até às 17 horas, e no domingo, 4 de maio, até às 13 horas.Entre os dias 1º e 4 de maio, estarão fechados: o Teatro Goiânia; o Arquivo Histórico Estadual; as bibliotecas Braille e Pio Vargas; a Gibiteca Jorge Braga; os museus Pedro Ludovico e da Imagem e do Som (MIS); além do Museu Ferroviário de Pires do Rio. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 5 de maio.