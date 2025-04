A atividade substitui a vacina contra febre aftosa e é obrigatória para criadores de animais produtivos.Inicia-se nesta quinta-feira, dia 1°, a Campanha de Atualização de Rebanhos 2025 no Distrito Federal. Este programa, que se estende até 15 de junho, é indispensável para todos os criadores de animais de produção, como bovinos, suínos, aves, peixes, caprinos, ovinos, equídeos, crustáceos e abelhas.Durante a campanha, os proprietários de animais são obrigados a relatar a quantidade, o sexo e a idade dos animais que possuem, além de manter atualizadas as informações sobre suas propriedades, incluindo endereço, telefone e e-mail. Estes dados são fundamentais para o controle sanitário e podem ser atualizados online, utilizando o sistema Siagro-DF, disponível no site da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri), ou presencialmente em uma das Unidades Locais de Defesa Agropecuária.Essa ação faz parte do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (Pnefa), que busca fortalecer a prevenção e o monitoramento da doença em todo o país.SançõesApós o término do prazo para a declaração, os criadores que não atenderem a essa obrigação estarão sujeitos às sanções previstas na legislação, incluindo multas administrativas impostas pela Seagri-DF, além de não conseguir emitir a GTA.A Secretaria espera aumentar de maneira significativa o percentual de criadores que realizam a atualização cadastral de seus rebanhos dentro do prazo, ajudando a reforçar a vigilância e a saúde animal no Distrito Federal.*Com informações da Seagri-DF