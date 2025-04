As atividades contarão com apoio de veículos especializados, equipes de combate a incêndios, aeronaves e ferramentas de geolocalização para monitorar as áreas mais propensas a incêndios.Com o objetivo de manter o Cerrado saudável e vibrante, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou nesta quarta-feira (30) uma operação destinada a minimizar e evitar incêndios florestais. Esta ação, planejada ao longo do ano e realizada anualmente durante a seca, será acompanhada por veículos específicos, equipes florestais, aeronaves e ferramentas de georreferenciamento para monitorar as regiões mais vulneráveis a incêndios.A Operação Verde Vivo 2025 é uma iniciativa colaborativa entre os governos local e federal – o evento de lançamento na Praça do Buriti contou com a presença de cerca de mil militares e envolveu funcionários do Grupamento de Proteção Ambiental (Gpram) do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Brasília Ambiental (Brasília Ambiental).No evento de lançamento, a vice-governadora Celina Leão enfatizou que a operação para combater e prevenir incêndios é meticulosamente planejada, com enfoque especial nas áreas de vegetação mais suscetíveis.Ela ressalta que a estratégia combina inteligência, tecnologia e ações preventivas, com profissionais já engajados em mapear zonas de risco e implementar medidas preventivas, incluindo o uso controlado do fogo, que é aplicado com supervisão técnica para evitar incêndios significativos. A operação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, mas conta com a participação de diversas secretarias, como as de Meio Ambiente e Segurança Pública.De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a colaboração da comunidade é fundamental para identificar atividades suspeitas e prevenir incêndios, muitos dos quais são originados por ações criminosas.