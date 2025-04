Com a intenção de transformar o Distrito Federal em um espaço cada vez mais propício para negócios, o Governo do Distrito Federal se reuniu, nesta terça-feira (29), com representantes das administrações regionais, órgãos de licenciamento, Sebrae-DF, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) e outros parceiros estratégicos para discutir ações que acelerem a criação de empresas e melhorem o ambiente comercial na capital.A reunião foi liderada pelo secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, e pela presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), Raquel Carvalho. Este encontro representou mais um avanço do GDF na busca por soluções integradas e eficazes para simplificar os procedimentos de formalização empresarial.Raquel Carvalho, presidente da Jucis-DF, também enfatizou a relevância da colaboração entre os órgãos e ressaltou os esforços da Junta para modernizar seus métodos.Além de analisar a situação atual, foram abordadas sugestões para eliminar a burocracia e acelerar o processo de criação de empresas, tornando-o mais claro, veloz e eficiente. A meta é evidente: fomentar o empreendedorismo, atrair investimentos e estabelecer o DF como um padrão nacional em formalização empresarial.A colaboração entre os órgãos do GDF é considerada uma base essencial para agitar o ambiente de negócios e criar mais oportunidades para a população. A modernização dos procedimentos, a implementação de tecnologia e a gestão em conjunto são as direções a seguir para um desenvolvimento econômico robusto e sustentável.