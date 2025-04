A Prefeitura de Formosa realiza na próxima quarta-feira (30), o “Gente que faz” para celebrar quem faz a diferença todos os dias.No dia 30 de abril, às 16h, no Deck Mata da Bica, a Prefeitura de Formosa vai homenagear quem constrói o futuro da cidade com muito trabalho e dedicação.“Contamos com você para tornar esse momento ainda mais especial”, convida a Prefeitura.