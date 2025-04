A programação incluiu palestras e oficinas voltadas à prevenção da violência doméstica e destacou o fortalecimento da mulher com a apresentação de itens do Projeto Banco de Talentos.Com ênfase na prevenção da violência doméstica e no fortalecimento tanto emocional quanto físico, o projeto Brasília em Equilíbrio – Fortalecendo Mente e Corpo reuniu no domingo (28) mais de mil pessoas no Parque Olhos d’Água, em Brasília. Promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), o evento proporcionou uma variedade de atividades, como palestras, oficinas, práticas de Tai Chi Chuan e cursos de arranjos florais, além de exposições de produtos artesanais.Durante a exposição do Projeto Banco de Talentos, foram apresentados diversos produtos artesanais, como amigurumis (figuras tridimensionais feitas com técnicas de crochê ou tricô), panos de prato, bordados, bonecas e itens de decoração, todos com preços acessíveis. Essa iniciativa visa apoiar a comercialização de produtos criados por mulheres beneficiadas pelo Programa Direito Delas, abrangendo desde jovens em formação até mulheres mais velhas em situação de vulnerabilidade.O projeto conta com um investimento de R$ 500 mil, possível através de uma emenda parlamentar do deputado distrital Thiago Manzoni. A ação, realizada pela Sejus em colaboração com a Organização da Sociedade Civil Vem Ser, terá uma programação que se estenderá até 28 de maio de 2025.A próxima edição do projeto ocorrerá domingo (4) no Parque Jardim Botânico, começando às 8h com a abertura dos portões e se estendendo até o final da tarde, oferecendo diversas atrações, incluindo o workshop Trilha do Cerrado, com Edeon Vaz; e a palestra Os diversos lutos: construindo um novo futuro, apresentada pela médica hematologista e paliativista Laura Ferraz, entre outras atividades.*Fonte: Sejus-DF