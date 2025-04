Para facilitar o pagamento do aluguel, basta seguir algumas etapas simples no aplicativo Inttegra Social. Veja como:



Abra o aplicativo e selecione a opção “Pra Ter Onde Morar – Agehab”.

Digite o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel que você aluga e clique em “Confirmar”.

Na próxima etapa, escolha o tipo de transação: via PIX ou conta bancária.

Se optar pela conta bancária, insira os dados bancários do proprietário.

Se escolher a opção PIX, selecione “PIX” e forneça a chave adequada.

Caso o proprietário deseje permitir que uma terceira pessoa receba o pagamento, verifique os dados dessa pessoa.



Por fim, revise as informações do contrato, confirme que os dados pessoais estão corretos e clique em “Confirmar”.



Seu pagamento de aluguel será processado rapidamente pelo aplicativo. Para mais informações, entre em contato com o SAC Inttegra: (62) 3414-3440 (WhatsApp) ou 0800-226-3000 (ligações).

O Governo de Goiás anuncia que a nova plataforma para o pagamento do Aluguel Social, denominada Inttegra Social, já está acessível para os beneficiários de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo e Valparaíso.Este programa é parte das iniciativas do Goiás Social, gerido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) em colaboração com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).Após a implementação em Inhumas, Itaberaí e Goiânia, o aplicativo BK Bank será substituído pela plataforma Inttegra também nos municípios mencionados. A transição, que irá beneficiar todos os participantes do programa, teve início em fevereiro.Para efetuar a troca, os usuários de sistemas Android e iOS devem procurar o aplicativo “Inttegra Social” nas lojas digitais correspondentes. É através deste novo aplicativo que os pagamentos e recebimentos ao locador do imóvel serão realizados a partir de agora.Segundo Alexandre Baldy, presidente da Agehab, os beneficiários do Aluguel Social nunca manuseiam dinheiro em espécie e esses recursos não podem ser utilizados para outros fins. Adib Elias, secretário estadual da Infraestrutura (Seinfra), destaca que a mudança tem como objetivo melhorar a eficiência dos atendimentos e reduzir despesas.Passo a passo para utilizar o novo aplicativo