Com uma lucratividade significativa por hectare, o girassol se destaca na segunda safra de Goiás, atraindo interesse de iniciativas que integram a apicultura, proporcionando uma receita extra para pequenos agricultores.

A cultura do girassol tem conquistado cada vez mais espaço nas propriedades rurais de Goiás, destacando-se como uma das opções mais promissoras para a segunda safra no estado. Para a temporada de 2024/25, espera-se uma colheita recorde de 71 mil toneladas, abrangendo uma área plantada de cerca de 47,3 mil hectares.

O estado de Goiás deve representar 71,6% da produção total do país. Com uma previsão de crescimento de 58,8% no volume, de 20,7% na área cultivada e um aumento de 31,6% na produtividade em comparação ao ciclo anterior, esse desempenho é promovido por condições climáticas favoráveis, ausência de doenças fúngicas e uma gestão agronômica eficaz.

O girassol aparece como uma alternativas estratégicas quando semeado após a soja, aproveitando o período da segunda safra, devido à sua maior resistência à falta de água e à menor incidência de pragas e enfermidades. Além disso, essa cultura contribui para a fertilidade do solo e para a promoção da biodiversidade, especialmente quando cultivada em conjunto com a apicultura.

As sementes de girassol apresentam uma enorme versatilidade industrial. Elas são uma fonte de óleo com alto valor nutritivo, utilizado em setores como alimentação, farmacêutica, cosmético, nutrição animal e na produção de biocombustíveis. Goiás se sobressai por suas condições favoráveis ao cultivo, clima adequado e estrutura produtiva robusta.

Desde o início do monitoramento pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 1997, Goiás já se destacava pela maior área cultivada e por ser o maior produtor do Brasil. A retomada da liderança aconteceu na safra 2020/21, com crescimento contínuo desde então.

Para a safra atual, a área cultivada é estimada em 47,3 mil hectares, refletindo um aumento de 20,7% em relação ao ano passado, enquanto a produtividade das lavouras deve apresentar uma elevação de 31,6%, configurando uma produção que superará em quase 60% os resultados anteriores. Os municípios de Silvânia, Ipameri, Rio Verde e Catalão estão entre os principais centros produtores.

Panorama da produção em Goiás

Dados sobre as principais cadeias agropecuárias do estado estão compilados na 69ª edição do Agro em Dados, um boletim mensal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que neste mês destaca a relevância do estado na ampliação do cultivo de girassol. Este boletim pode ser consultado em: https://goias.gov.br/agricultura/boletins-de-safra/.