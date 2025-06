Parque da Cidade: Programação de cuidados assegura crescimento saudável de plantas nativas que substituíram pinheiros

Os serviços são realizados de acordo com um calendário semanal e quinzenal, com o objetivo de fortalecer as plantas e embelezar a área pública. As mudas foram cultivadas nos viveiros da Novacap, sendo que 70% pertencem a espécies nativas do Cerrado.

Um ano após a inclusão de mais de três mil mudas nos estacionamentos 4 e 5 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, já é visível a beleza das espécies nativas e adaptadas ao Cerrado do Brasil. No ano passado, o Governo do Distrito Federal (GDF) implementou o plantio das árvores, conforme o plano do paisagista Roberto Burle Marx, após a remoção dos pinheiros que estavam no local por mais de 40 anos. As novas plantas estão saudáveis e, no futuro, irão encantar os visitantes e embelezar ainda mais o espaço público.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) realiza um cronograma de manutenção que ocorre semanal e quinzenalmente. Este plano inclui o controle de pragas e formigas, limpeza da área, manejo da vegetação, irrigação, manejo e fertilizações químicas para acelerar o crescimento. Cada atividade é realizada conforme a necessidade específica.

Espécies como pau-brasil, acácia, ipê, bromélia, copaíba, jacarandá e palmeira foram escolhidas. Para dar origem à nova paisagem, foram removidos 1.628 pinheiros, que representavam riscos à segurança pública. Com uma altura média de 27,7 metros, essas árvores estavam na área há mais de 40 anos e apresentavam rachaduras, fungos, brocas e cupins, além de não serem nativas do Cerrado, prejudicando outras espécies.

A mudança foi apreciada pela professora Aline Ribeiro, que visita o Parque da Cidade toda semana para dar aulas de patinação. Ela acredita que um espaço mais arborizado é benéfico para a saúde das pessoas e contribui para a prática de atividades físicas.