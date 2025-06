O Arraiá do Bem 2025, que é o maior festival junino solidário do Brasil, teve seu lançamento oficial na noite da última sexta-feira (6/6) no Estádio Serra Dourada em Goiânia. A manifestação é promovida pelo Governo de Goiás, através do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, e ocorre até o domingo (8/6), com entrada livre com a doação de um quilo de alimento não perecível.Com uma estrutura projetada para todas as idades, o Arraiá do Bem disponibiliza uma programação diversificada, incluindo shows de artistas renomados, apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas a preços acessíveis e uma vila gastronômica que conta com mais de 60 barracas geridas por microempreendedores que são atendidos pelo programa Crédito Social.Na cerimônia de abertura do festival, o secretário da Retomada, César Moura, salientou a importância dessa iniciativa para o fomento da cultura e do desenvolvimento econômico local.Arraiá do BemA meta para esta edição é coletar 150 toneladas de alimentos, que serão convertidos em cestas básicas a serem doadas a mais de 690 instituições assistenciais em mais de 120 municípios de Goiás.Além das atrações culturais, o evento oferece uma infraestrutura ampla para os visitantes, que inclui estacionamento gratuito com 4.500 vagas, mais de 300 banheiros, serviços médicos, ambulâncias e uma operação de segurança integrada.O Arraiá do Bem faz parte do calendário cultural do Governo de Goiás, que igualmente apoia outras iniciativas como o Natal do Bem, Cavalhadas, Fica, Canto da Primavera e Claque Retomada Cultural — ações que reafirmam o compromisso com a promoção da cultura, inclusão social e geração de renda no estado.