Rodovia que corta Goiás e conecta o Distrito Federal ao oeste baiano é chamada de "rodovia da morte" e deve ter fluxo 30% a 40% maior nos próximos cinco anosO governo federal estuda antecipar o leilão de concessão da BR-020, originalmente marcado para 27 de agosto de 2027. Segundo o deputado federal José Nelto (União Brasil-GO), o ministro dos Transportes, George Santoro, pediu que o calendário fosse revisto, e a nova meta é realizar o certame até março daquele ano, no mais tardar em maio.A informação foi revelada após audiência realizada na quarta-feira (13) no Ministério dos Transportes, que reuniu o ministro Santoro, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) e prefeitos de municípios goianos como Planaltina de Goiás, Alvorada do Norte, Colinas do Sul e Guarani de Goiás. Uma nova reunião deverá ser convocada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para formalizar a antecipação do cronograma.O trecho a ser concedido vai de Formosa (GO) até Barreiras (BA) extensão maior do que a inicialmente prevista, que terminaria em Luís Eduardo Magalhães (BA). A mudança foi embasada em estudos de viabilidade. "O movimento entre Luís Eduardo e Barreiras é muito grande", justificou Nelto. A região concentra alta produção agrícola, o que deve elevar o tráfego entre 30% e 40% nos próximos cinco anos, segundo levantamentos realizados com contagem de veículos por tipo, frequência e horário.O deputado ressalta o papel estratégico da rodovia no escoamento da produção do agronegócio do oeste baiano e do nordeste goiano até o Porto de Santos, além de sua importância para o turismo incluindo o acesso ao Parque Estadual de Terra Ronca. Apesar disso, a via é conhecida pela alta sinistralidade. "Toda a riqueza do Oeste Baiano vem para Goiás para seguir até o Porto de Santos. Também vai trazer tranquilidade para os goianos e brasilienses que viajam para as praias da Bahia", afirmou.O empreendimento já está qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Os próximos passos incluem a definição dos lotes de concessão com foco no equilíbrio entre atratividade ao mercado e tarifas acessíveis ao usuário, além de audiência pública antes do leilão. "A expectativa é modernizar um dos corredores rodoviários mais importantes do país, com pedágios equilibrados e alta capacidade de fluxo, transformando a realidade socioeconômica de dezenas de municípios", disse Nelto.