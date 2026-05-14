O Governo do Distrito Federal publicará, nesta quinta-feira (14), o edital do concurso público para a carreira de Desenvolvimento e Assistência Social. A governadora Celina Leão divulgou a novidade nas redes sociais, destacando que o certame é o maior já realizado na área no DF.Ao todo, são 1.197 vagas distribuídas entre três secretarias: a de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), a da Mulher (SMDF) e a de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). A Sedes concentra o maior número de oportunidades, com 529 postos, seguida pela Secretaria da Mulher, com 368, e pela Sejus, com 300.Ao anunciar o concurso, Celina Leão celebrou o momento como uma resposta às demandas de sindicatos e profissionais da área, ressaltando que o reforço no quadro de servidores vai melhorar o atendimento à população mais vulnerável.A publicação do edital no Diário Oficial ocorre na véspera do Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio.O Governo do Distrito Federal publicou nesta quinta-feira (14) o edital do concurso público para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), com vagas também destinadas à Secretaria da Mulher e à Secretaria de Justiça e Cidadania. São 1.197 vagas e formação de cadastro de reserva, totalizando mais de 4.600 oportunidades entre os cargos.O concurso contempla duas carreiras. O cargo de Técnico em Desenvolvimento e Assistência Social (TDAS), de nível médio, oferece salário de R$ 4.320,16, com três especialidades: Agente Social, Cuidador Social e Técnico Administrativo. Já o cargo de Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS), de nível superior, paga R$ 6.071,09 e abrange doze especialidades, entre elas Serviço Social, Psicologia, Direito, Pedagogia, Nutrição e Administração.Ambos os cargos têm jornada de 30 horas semanais e vale-alimentação de R$ 640,00.Inscrições e taxasAs inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix (quadrix.org.br), entre os dias 9 de junho e 13 de julho de 2026. A taxa é de R$ 84,00 para o cargo técnico e R$ 113,00 para o cargo de especialista. Candidatos doadores de sangue, inscritos no CadÚnico, pessoas com deficiência carentes e outros grupos previstos em lei poderão solicitar isenção entre 27 e 29 de maio.Provas e etapasAs provas objetiva e discursiva estão marcadas para 6 de setembro de 2026 — o cargo EDAS no turno da manhã e o TDAS no turno da tarde. Os candidatos terão quatro horas para cada prova. O cargo de especialista ainda passa por uma segunda etapa de avaliação de títulos, com pontuação máxima de 10 pontos por doutorado, mestrado, especialização e experiência profissional.Reserva de vagasO edital reserva 20% das vagas para pessoas negras (pretos e pardos), 20% para pessoas com deficiência e 10% para candidatos hipossuficientes — renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo (R$ 2.431,50) e ensino médio cursado integralmente em escola pública ou como bolsista integral.ValidadeO concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. O resultado final está previsto para 2 de abril de 2027.Informações e inscrições: https://www.quadrix.org.br/informacoes/3056/