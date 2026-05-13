A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, na tarde desta terça-feira (13), o nome de Eliane Souza de Abreu para a presidência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). A indicação foi feita pela governadora Celina Leão e confirmada em plenário após audiência pública conduzida pela Comissão de Saúde da Casa.A data tem significado simbólico: a aprovação coincidiu com o Dia Internacional da Enfermagem — profissão de origem da nova presidente, que construiu carreira em UTIs e hospitais de alta complexidade antes de chegar ao comando do instituto.O IgesDF é responsável pela administração de três hospitais de grande porte — o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e o Hospital Cidade do Sol (HSol) — além de 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) espalhadas pelo DF.Gestora de saúde com 14 anos de experiência, Eliane é mestranda em Gestão da Saúde com foco em Lean Healthcare e possui MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0. Entre suas certificações estão o Lean Six Sigma Black Belt e acreditações nacionais e internacionais, como ACSA e ONA.Na carreira, ocupou a superintendência do Hospital Regional de Santa Maria e atuou como diretora de Assistência e consultora de Gestão por Processos da Mediall Brasil. Também passou por hospitais como o Daher Lago Sul e o Santa Helena Rede D'Or São Luiz, onde supervisionou unidades de terapia intensiva.Durante a audiência, parlamentares questionaram Eliane sobre assistência à população, continuidade administrativa e a frequente rotatividade de presidentes no instituto. Ela respondeu que pretende adotar uma gestão baseada em governança clínica, presença constante nas unidades e fortalecimento das equipes."Não se faz gestão apenas atrás de uma mesa. É nas unidades que vamos entender o que precisa ser aprimorado", afirmou.A nova presidente também destacou a experiência acumulada durante a pandemia de Covid-19 como referência para tomada de decisões estratégicas e eficiência operacional.Ao ser aprovada, Eliane declarou assumir o cargo "com humildade, compromisso público e absoluta consciência da relevância estratégica que o instituto possui para a população do Distrito Federal".