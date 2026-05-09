O Governo do Distrito Federal (GDF) vem intensificando os investimentos em saúde pública com uma estratégia baseada em três pilares fundamentais: presença, escuta e ação. Por meio do programa GDF na Sua Porta, a gestão tem saído dos gabinetes para conferir de perto a realidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e acelerar soluções que impactam diretamente a ponta do sistema.O Retorno das Obras e a Entrega de EstruturaUm dos marcos dessa nova fase é a retomada de obras que estavam paralisadas. Exemplo disso são as UBSs que, após um esforço de gestão, foram entregues à comunidade com infraestrutura completa. Mais do que paredes novas, essas unidades agora contam com farmácias plenamente operacionais, garantindo que o paciente saia da consulta já com o medicamento em mãos.Durante as visitas técnicas, a governadora, Celina Leão, destacou a importância de ouvir o cidadão."Saúde se faz com presença. É ouvindo o paciente e o profissional que entendemos onde o gargalo está e agimos para resolver", afirmou.A grande inovação que está mudando o fluxo de atendimento é a digitalização do trabalho de base. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que são o elo entre a Secretaria e a casa do cidadão, agora trabalham equipados com tablets conectados em tempo real.Essa ferramenta permite:Acompanhamento Imediato: Registro de visitas e atualizações cadastrais instantâneas.Gestão de Filas: Monitoramento do status de consultas e cirurgias marcadas para cada morador.Controle de Medicamentos: Verificação da adesão ao tratamento e necessidade de reposição de remédios de uso contínuo sem que o paciente precise se deslocar apenas para consulta de rotina.Saúde na Base, Cuidado no LarA estratégia foca na Saúde na Base. Ao monitorar cirurgias e exames dentro da casa do cidadão, o GDF busca reduzir as filas nos grandes hospitais, tratando os problemas de forma preventiva e organizada. O uso de tecnologia permite que a Secretaria de Saúde tenha um raio-x em tempo real das demandas da população, facilitando a tomada de decisão e a alocação de recursos onde a necessidade é mais urgente.O resultado é um sistema mais ágil, onde a tecnologia não substitui o contato humano, mas o potencializa, garantindo que ninguém fique esquecido no sistema. É a gestão pública a favor de quem mais precisa, unindo eficiência tecnológica ao acolhimento necessário.