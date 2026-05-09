A Secretaria de Saúde expande o acesso à vacinação contra enfermidades como sarampo, febre amarela, gripe e coqueluche.As vacinas para doenças como sarampo, febre amarela e coqueluche estarão acessíveis em 52 locais de atendimento neste sábado (9). Esses locais incluem dois shoppings — um localizado no Plano Piloto e outro no Jardim Botânico —, além de escolas, a Feira Central de Ceilândia e 47 unidades básicas de saúde (UBSs). A lista integral com endereços e horários pode ser consultada noOs imunizantes estarão disponíveis para indivíduos de diversas idades, de acordo com o calendário de vacinação e os grupos prioritários das campanhas. Adolescentes e adultos, por exemplo, poderão receber vacinas contra febre amarela, hepatite B, difteria e tétano (dT), assim como a tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola.Jovens entre 10 e 14 anos terão a opção de se vacinar contra a dengue. Já os idosos, crianças com até 5 anos e profissionais de diversas áreas, como educadores e motoristas de caminhão, fazem parte dos grupos-alvo para a vacinação contra a gripe (influenza).É fundamental apresentar um documento de identidade com foto válido e, se possível, trazer a caderneta de vacinação. As equipes irão verificar os registros e determinar a necessidade de aplicação de doses.A SES-DF enfatiza que a vacinação pode ser realizada em qualquer posto disponível, independentemente do local de residência. Não haverá atendimento no domingo (10). Na segunda-feira (11), mais de cem salas de vacinação retomarão o funcionamento em horário normal.