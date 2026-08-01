O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Distrito Federal oficializou, neste sábado (1º), o apoio à candidatura da governadora Celina Leão (PP) à reeleição. A convenção partidária foi realizada no ginásio da Ascade, no Setor de Clubes Sul, e reuniu filiados, lideranças, parlamentares e pré-candidatos para definir as diretrizes da legenda para o pleito deste ano. Celina Leão também esteve presente ao evento.O presidente do MDB-DF, Wellington Luiz, avaliou o encontro como uma demonstração de força e unidade partidária, classificando-o como uma das maiores convenções da história da sigla no Distrito Federal. Segundo ele, o partido renova o compromisso de apoiar a reeleição de Celina e de eleger seus pré-candidatos a deputado federal e distrital, mantendo ainda a expectativa de emplacar um nome ao Senado.O dirigente confirmou que o MDB negocia, em conversa paralela com a governadora, um espaço na disputa pela vaga majoritária ao Senado. Segundo ele, o apoio da legenda à reeleição de Celina independe do resultado dessas tratativas, mas o partido, por seu peso político no DF, segue à disposição para indicar um nome à cadeira. Wellington Luiz explicou que essa definição depende, em grande medida, do desfecho das negociações paralelas envolvendo o PL. Questionado sobre o vínculo direto entre esse desfecho e as conversas com os liberais, reforçou que as articulações seguem em curso, resumindo o momento como uma fase de trabalho conjunto entre os partidos aliados, ao afirmar que "estamos remando juntos".O presidente do MDB-DF também descartou qualquer fragilidade na relação entre o partido e a governadora, classificando a aliança como consolidada e destacando confiança na parceria rumo à eleição. Ele ainda comentou a menção feita por Celina Leão ao ex-governador Ibaneis Rocha durante o evento, defendendo o reconhecimento ao legado da gestão anterior como uma questão de justiça, independentemente das diferenças políticas atuais entre os dois.Na ocasião, Celina Leão agradeceu o apoio recebido do partido e destacou a relevância dos correligionários que compõem sua base política, cumprimentando o conjunto de pré-candidatos apresentados pela legenda.