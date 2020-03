PT se prepara para as eleições 2020

Começou por Formosa a série de encontros regionais que o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores fará em todo o estado de Goiás.Na reunião, que aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal no sábado 29/02, o PT Formosa anunciou que seu pré-candidato à Prefeitura é Jorge Antonini, pesquisador da Embrapa e ex-presidente do partido no município. E que está montando a chapa para concorrer à Câmara Municipal.O objetivo dos encontros regionais é debater o significado das eleições 2020 e organizar as campanhas de prefeitos e de vereadores e vereadoras.No encontro, a participação da presidenta do PT de Goiás, Katia Maria, do deputado federal Rubens Otoni, do presidente do PT/DF, Jacy Afonso, presidentes e filiados e filiadas do partido dos municípios de Formosa, Planaltina de Goiás, São João D’Aliança, Vila Boa, Valparaiso, Novo Gama, Alvorada do Norte.