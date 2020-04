Prefeitura de Formosa confirma primeiro caso de Covid19

O primeiro caso de Corona Vírus já foi confirmado pelas autoridades municipais. A pessoa está isolada em Brasília mas teve contato com pessoas em Formosa.As pessoas que tiveram o contato com esse caso confirmado, estão sendo notificadas para que fiquem em isolamento. Nesse momento acontece a busca de todos eles.“A pessoa está isolada em Brasília mas teve muitos contatos com pessoas de Formosa”, disse o prefeito Gustavo Marques.