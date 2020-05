Por crimes contra a honra, “Poderosa”, denunciará “FSA Memes”

Quando o humor ácido ultrapassa o humor e vira crime, a justiça é acionada para punir os responsáveis. Desta forma, a pré-candidata a vereadora por Formosa, Poderosa, deve ir às instâncias policiais denunciar práticas que vem ocorrendo rotineiramente contra sua honra, isto é o que diz o áudio que está circulando nas redes.



Em áudio, a pré-candidata a vereadora, Poderosa, confessou que irá a Polícia Civil “Eu sou um ser humano como qualquer pessoa”, disse.



“Eu quero deixar o meu repúdio, o meu nojo, a esse grupo Formosa Memes, de pessoas que não tem o quer fazer. Não tem escrúpulos, não tem caráter. Que fica aí forjando com a cara das pessoas”, destacou desapontada.



“Eu vou nesse exato momento na Polícia Civil registrar uma ocorrência contra vocês”, pontuou.



Advogados destacam que as imputações à página do facebook podem variar entre injúria e difamação que são caracterizados como crimes contra a honra.



CÓDIGO PENAL

Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



Confira o áudio: