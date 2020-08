Prefeitura de Formosa já gastou R$ 1 milhão e 948 mil com covid-19

Desde a decretação do Estado de Calamidade Pública, solicitada pelo chefe do executivo municipal, as licitações puderam ser relativizadas. O site Entorno Urgente fez o compilado de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura no combate ao covid-19 até o dia 1 de agosto de 2020.Esses gastos com o Covid-19, são processos novos, não estão incluído nesses dados as licitações que já estão em vigor, dos anos anteriores e que foram efetuados pagamentos.Confira as despesas da Prefeitura na seguinte ordem: Fundo (em negrito), fornecedor, CPF/CNPJ, natureza, data, processo e valor pago.Todas as despesas somadas para o combate ao covid-19 são R$ 1.948.770,97 pagos pela Prefeitura e seus fundos.Foram registrados 34 valores pagos totalizando R$ 1.681.934,97 em pagamentos.FORNECEDOR CPF/CNPJ NATUREZA GESTÃO DATA PROCESSO VALOR PAGORODRIGO CRUZATTO COLEONE 634.437.401-20 DIARIAS CIVIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09/07/2020 2020012618 100,00RDOZE COMERCIO E FABRICACAO DE CONF LTDA 07.905.196/0001-02 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 19/06/2020 2020008838 120.000,00CATUNDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP 00.447.489/0001-44 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26/06/2020 2020010892 792,00ADEMAR CAVALINI ME 02.330.314/0001-88 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24/06/2020 2020010853 7.500,00OLAVO DOS REIS CALCADO 22.052.093/0001-30 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 19/06/2020 2020010430 38.000,00WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI 28.352.922/0001-87 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15/07/2020 2020014229 23.520,00F.A SALGADOS E DOCES LTDA 15.551.485/0001-89 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09/06/2020 2020010434 5.340,00OLAVO DOS REIS CALCADO 22.052.093/0001-30 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03/06/2020 2020010745 1.050,00OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 03.248.794/0001-03 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02/06/2020 2020010736 730,00PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO CIA LTDAM 06.049.938/0001-82 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25/06/2020 2020010730 1.300,00VIVA ELETRICA LTDA 06.315.993/0001-77 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 17/06/2020 2020010722 2.850,00WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI 28.352.922/0001-87 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15/07/2020 2020014228 82.800,00MAGACHO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO 16.629.968/0001-11 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 29/05/2020 2020011346 700.000,00RENOVAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME 12.320.096/0001-54 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27/05/2020 2020009637 54.548,20LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 14.677.091/0001-09 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27/05/2020 2020009637 158.032,60MODESTO COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA 34.546.162/0001-41 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 29/05/2020 2020009865 7.161,40ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 03.306.578/0001-69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15/05/2020 2020009294 616,00MODERNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 31.281.337/0001-48 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26/05/2020 2020009443 2.855,00LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI 26.692.116/0001-22 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24/07/2020 2020012458 104.880,00LOJAS DAS CADEIRAS COM. DE MOVEIS EIRELI 34.640.281/0001-69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06/05/2020 2020009523 4.200,00WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI 28.352.922/0001-87 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09/06/2020 2020009809 72.960,00HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.743.288/0001-08 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25/06/2020 2020006524 22.224,77HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.743.288/0001-08 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25/06/2020 2020006524 7.500,00SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 07.909.803/0001- MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14/05/2020 2020008752 1.900,00MULTIPLA CENTER DIST.DE UTIL.E PAPEIS LT 04.613.375/0001-88 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11/05/2020 2020008496 1.225,00F.A SALGADOS E DOCES LTDA 15.551.485/0001-89 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15/05/2020 2020008506 36.960,00HIPPER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME 22.434.026/0001-80 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12/05/2020 2020009063 1.215,00AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA 00.126.365/0001-67 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30/04/2020 2020008466 1.736,00WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI 28.352.922/0001-87 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04/06/2020 2020009810 105.420,00LEVINETE FONSECA DOS REIS 936.761.401-25 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 07/05/2020 2020008648 1.144,50LEVINETE FONSECA DOS REIS 936.761.401-25 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04/06/2020 2020011497 1.144,50SBS CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 33.239.457/0001-02 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11/05/2020 2020007049 11.190,00SBS CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 33.239.457/0001-02 MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11/05/2020 2020007049 8.640,00MF DE ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 27.735.809/0001-18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 26/03/2020 2020006446 92.400,00REGISTROS: 34 TOTAL 1.681.934,97Foi registrado 1 valor pago totalizando R$ 244.500,00 em pagamentos.FUNDO MUNICIPAL DEMARIA SILVA BRAND?O 06.373.784/0001-80 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIA SOCIAL 24/04/2020 2020008493 244.500,00REGISTROS: 1Foram registrados 43 valores pagos totalizando R$ 21.500,00 em pagamentos.Foi registrado 1 valor pago totalizando R$ 836,00 em pagamentos.IANY MACEDO TRONCHA 905.321.041-53 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA EDUCAÇAO 19/06/2020 2020011961 836,00REGISTROS: 1