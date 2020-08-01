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Prefeitura de Formosa já gastou R$ 1 milhão e 948 mil com covid-19

By Redação - 01 agosto 2020 - Sem comentários


Desde a decretação do Estado de Calamidade Pública, solicitada pelo chefe do executivo municipal, as licitações puderam ser relativizadas. O site Entorno Urgente fez o compilado de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura no combate ao covid-19 até o dia 1 de agosto de 2020.

Esses gastos com o Covid-19, são processos novos, não estão incluído nesses dados as licitações que já estão em vigor, dos anos anteriores e que foram efetuados pagamentos.

Confira as despesas da Prefeitura na seguinte ordem: Fundo (em negrito), fornecedor, CPF/CNPJ, natureza, data, processo e valor pago.

Todas as despesas somadas para o combate ao covid-19 são R$ 1.948.770,97 pagos pela Prefeitura e seus fundos.

Fundo Municipal de Saúde
Foram registrados 34 valores pagos totalizando R$ 1.681.934,97 em pagamentos.
                                                                                                                                                                                                           
     FORNECEDOR                                                                  CPF/CNPJ                   NATUREZA                        GESTÃO                 DATA        PROCESSO        VALOR PAGO       
                                                                                                                                                                                                               
     RODRIGO CRUZATTO COLEONE                                                 634.437.401-20             DIARIAS CIVIL           FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       09/07/2020    2020012618                100,00 
                 
     RDOZE COMERCIO E FABRICACAO DE CONF LTDA                               07.905.196/0001-02        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       19/06/2020    2020008838            120.000,00 
                                                                                                                                                                                                           
     CATUNDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP                                       00.447.489/0001-44        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       26/06/2020    2020010892                792,00 
                     
     ADEMAR CAVALINI ME                                                     02.330.314/0001-88        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       24/06/2020    2020010853              7.500,00 

     OLAVO DOS REIS CALCADO                                                 22.052.093/0001-30        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       19/06/2020    2020010430             38.000,00 
                   
     WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI                                 28.352.922/0001-87   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       15/07/2020    2020014229             23.520,00 
                                                                                                                                                                                         
     F.A SALGADOS E DOCES LTDA                                              15.551.485/0001-89   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       09/06/2020    2020010434              5.340,00 
                                                                                                                                                                           
     OLAVO DOS REIS CALCADO                                                 22.052.093/0001-30        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       03/06/2020    2020010745              1.050,00 
                           
     OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA                                              03.248.794/0001-03        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       02/06/2020    2020010736                730,00 
                           
     PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO  CIA LTDAM                                 06.049.938/0001-82        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       25/06/2020    2020010730              1.300,00 
                                                                                                                                                                                               
     VIVA ELETRICA LTDA                                                     06.315.993/0001-77        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       17/06/2020    2020010722              2.850,00 
                               
     WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI                                 28.352.922/0001-87   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       15/07/2020    2020014228             82.800,00 
                             
     MAGACHO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO                                        16.629.968/0001-11        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       29/05/2020    2020011346            700.000,00 
                                                                                                                                                                                                               
     RENOVAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME                      12.320.096/0001-54        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       27/05/2020    2020009637             54.548,20 
                                                                                                                                                                                                             
     LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                                      14.677.091/0001-09        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       27/05/2020    2020009637            158.032,60 
                                                                                                                                                                                 
     MODESTO COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA                                      34.546.162/0001-41        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       29/05/2020    2020009865              7.161,40 
                                                                                                                                                                                     
     ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                              03.306.578/0001-69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       15/05/2020    2020009294                616,00 
                                 
     MODERNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI                           31.281.337/0001-48        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       26/05/2020    2020009443              2.855,00 
                                                                                                                                                                                                               
     LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI                                    26.692.116/0001-22   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       24/07/2020    2020012458            104.880,00 
                                                                                                                                                                                                       
     LOJAS DAS CADEIRAS COM. DE MOVEIS EIRELI                               34.640.281/0001-69 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       06/05/2020    2020009523              4.200,00 
                               
     WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI                                 28.352.922/0001-87   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       09/06/2020    2020009809             72.960,00 
                         
     HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                 05.743.288/0001-08        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       25/06/2020    2020006524             22.224,77                                                                                                                                                                                                   
     HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                                 05.743.288/0001-08   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       25/06/2020    2020006524              7.500,00 
                         
     SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA                           07.909.803/0001-         MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       14/05/2020    2020008752              1.900,00 
                       
     MULTIPLA CENTER DIST.DE UTIL.E PAPEIS LT                               04.613.375/0001-88        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       11/05/2020    2020008496              1.225,00 
                         
     F.A SALGADOS E DOCES LTDA                                              15.551.485/0001-89        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       15/05/2020    2020008506             36.960,00 
                                                                                                                                                                                       
     HIPPER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME                                   22.434.026/0001-80        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       12/05/2020    2020009063              1.215,00 
                                                                                                                                                                                                               
     AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA                                             00.126.365/0001-67        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       30/04/2020    2020008466              1.736,00 
                                                                                                                                                                                       
     WFC-GOIAS SERVICOS E PRESTACOES EIRELI                                 28.352.922/0001-87   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       04/06/2020    2020009810            105.420,00 
     LEVINETE FONSECA DOS REIS                                                936.761.401-25    OUTROS  SERV. DE TERC.PES.FISICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       07/05/2020    2020008648              1.144,50 
                                                                                                                                                                                                               
     LEVINETE FONSECA DOS REIS                                                936.761.401-25    OUTROS  SERV. DE TERC.PES.FISICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       04/06/2020    2020011497              1.144,50 
                                                                                                                                                                                                               
     SBS CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                            33.239.457/0001-02   OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       11/05/2020    2020007049             11.190,00 
                                                                                                                                                                                       
     SBS CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                            33.239.457/0001-02        MATERIAL DE CONSUMO        FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       11/05/2020    2020007049              8.640,00 
                                                                                                                                                                                 
     MF DE ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS        27.735.809/0001-18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       26/03/2020    2020006446             92.400,00 

     REGISTROS:  34                                                                                                                                                                  TOTAL        1.681.934,97


Fundo Municipal de Assistência Social
Foi registrado 1 valor pago totalizando R$ 244.500,00 em pagamentos.

                                                                                                                                 FUNDO MUNICIPAL DE                                                             
     MARIA SILVA BRAND?O                                                    06.373.784/0001-80        MATERIAL DE CONSUMO        ASSISTENCIA SOCIAL             24/04/2020    2020008493            244.500,00 
     REGISTROS:  1 

Fundo Municipal de Cultura
Foram registrados 43 valores pagos totalizando R$ 21.500,00 em pagamentos.


Fundo Municipal de Educação
Foi registrado 1 valor pago totalizando R$ 836,00 em pagamentos.

     IANY MACEDO TRONCHA                                                      905.321.041-53    OUTROS  SERV. DE TERC.PES.FISICA EDUCAÇAO                       19/06/2020    2020011961                836,00 

     REGISTROS:  1   


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- agosto 01, 2020
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