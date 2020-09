Aprovação de Itamar Barreto é a maior em Formosa e bate 21,4% seguido por Gustavo 18%

O ex-prefeito Itamar Barreto conseguiu 21,4% de aprovação seguido pelo ex-prefeito Gustavo Marques que alcançou 18,2% de aprovação. A rejeição de Itamar é de 13,2% enquanto Gustavo tem a maior rejeição, de 18,6% dos entrevistados.

A pesquisa foi registrada no TRE-GO sob o número GO-00916/2020 e verificada por meio do PesQele do TSE. O Instituto de pesquisa é o IPOP e ela foi feita nos dias 28/08 a 29/08. 459 pessoas foram questionadas.

Confira o registro da pesquisa no TSE: