Em pesquisa, Gustavo segue na liderança de intenções de voto e na rejeição

O prefeito de Formosa (GO), Gustavo Marques (PODE), segue na liderança das intenções de votos na pesquisa estimulada pelo instituto RealTime Big Data encomendada pela TV Record Goiás.Na pesquisa estimulada Gustavo Marques (PODE), segue na frente com 22% seguido por Wenner Patrick (AVANTE) 15%; do militar Bueno Hernany (SD) com 6% e do ex-prefeito Itamar Barreto (PSD) com 4%.Confira a pesquisa completa:GO-01728/2020