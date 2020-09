MPGO oferece denúncia contra deputado Iso Moreira

Fonte: MPGO

O Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do promotor de justiça de Alvorada do Norte, Douglas Chegury, ofereceu na data de hoje (17/09/2020) denúncia criminal em desfavor do deputado ALOÍSIO MOREIRA DOS SANTOS, "ISO MOREIRA", pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e receptação.No dia 03 de setembro de 2020, durante a realização de busca e apreensão na residência do deputado em Simolândia/GO, autorizada pelo juízo de Alvorada do Norte na operação denominada Zaratustra, policiais militares apreenderam revólver calibre 357 Magnum, carregado com 06 munições intactas, que estava escondido na residência.O caseiro da propriedade informou que a arma de fogo pertencia a seu patrão "ISO MOREIRA". A polícia civil em Alvorada submeteu a arma a perícia e indiciou o deputado.Em razão de tratar-se de objeto ilícito adquirido e mantido na casa, ALOÍSIO MOREIRA também foi denunciado pelo crime de receptação. O deputado foi denunciado criminalmente perante o juízode Alvorada do Norte, e não ao Tribunal de Justiça de Goiás, em razão de entendimento do STF- Supremo tribunal Federal, de que não existe foro privilegiado quando o crime imputado não é praticado em razão do cargo.Caso seja condenado, o denunciado está sujeito a penas que vão de 02 (dois) a 07 (sete) anos de prisão.A denúncia não tem relação com os fatos investigados na operação Zaratustra, a qual se desenvolve no âmbito cível da improbidade administrativa.