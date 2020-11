Deputado federal Adriano do Baldy vai fazer caminhada ao lado de Paulinho Araújo

O deputado federal Adriano do Baldy (PP), vem a Formosa nesta quarta-feira (28) às 17h, na Saída Sul, para caminhar ao lado do candidato a prefeito Paulinho Araújo (PP) e Itamar Barreto, vice (PSD).





A concentração é no Posto F1, da saída sul. O convite foi feito pelo deputado federal Adriano do Baldy "Vamos estar caminhando pelas ruas da cidade apresentando a nossas propostas de governo para que nós possamos, juntos com Paulinho e Itamar e ao lado de nossos candidatos e candidatas a vereador. Conversando junto com a comunidade e apresentando a nossa bandeira do desenvolvimento e progresso para todos", destaca





Confira o convite:





Via assessoria do candidato Paulinho (PP)