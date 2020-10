O turismo como geração de riqueza nas mãos de Paulinho

Ele também esclarece um ponto importante: ”Formosa tem uma riqueza turística que nunca foi explorada em sua total potencialidade, porque potencialidade não é nada sem a preparação de toda a cidade. Essa transformação passa por garçons, guias, sinalizações, mapas e atendimento em português e inglês, além de bons hotéis e restaurantes”.



A visão de Paulinho para o setor é a de um administrador e empreendedor capaz de ver o todo, e não apenas um parte: “A cidade que leva o turismo a sério, é uma cidade pronta para enriquecer. São mais empregos, mais empresas, mais comércios e mais cultura para todos. Enquanto o turismo for encarado como uma atividade de simples passagem de forasteiros, Formosa deixará de ganhar investimentos e de gerar empregos”.



Paulinho citou o exemplo da cidade maranhense de Barreirinhas: “Essa cidade era apenas uma porta de entrada para os turistas visitarem os Lençóis Maranhenses. A cidade se estruturou para ser ela própria uma atração turística, juntamente com os Lençóis. Conseguiram isso com uma série de ações comandadas pela Prefeitura, envolvendo incentivo às cooperativas, aos comerciantes e aos hotéis, bem como sistemas de controle do fluxo turístico e investimento em divulgação”.



Colocada como uma das prioridades de sua gestão, Paulinho se compromete a investir com toda a força nesse área estratégica: “Vamos preparar Formosa e nossas atrações para receber e atender os turistas, de modo que desejem ficar mais, consumir mais, aproveitar as belezas de Formosa e, claro, retornar com mais amigos e familiares”.

Paulinho Araújo, candidato a prefeito por Formosa, conversou sobre turismo com o Entorno Urgente. Segundo ele, não vê o turismo como uma atividade menor, mas como uma área fundamental para o crescimento da cidade: “Turismo só é diversão para o turista. Já para quem recebe o turista, o turismo é trabalho, ganha-pão, desenvolvimento; é aumento dos rendimentos e da qualidade de vida” diz.