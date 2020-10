O Vale do Silício brasileiro e o futuro de Formosa nas mãos de Paulinho

O Entorno Urgente conversou com o candidato a prefeito Paulinho Araújo. Ele destacou alguns pontos de modernização para a cidade de Formosa.





“Vale do Silício” é uma expressão que nasceu para designar a concentração de empresas tecnológicas e de pesquisa na California, de onde surgiram gigantes da tecnologia, tais como Apple, Facebook e Yahoo!.

No Brasil, o “Vale do Silício” não se concentra apenas em uma região, mas se espalha por vários polos de tecnologia. Os principais são os de Campinas, SP; o de Santa Rita do Sapucaí, MG; o de Recife,PE; o de Florianópolis,SC; e o de Belo Horizonte, MG.

"Esse grupo brasileiro de protagonistas em tecnologia pode perfeitamente ter a cidade de Formosa como seu membro em um futuro não muito distante. Esse é o compromisso de Paulinho Araújo com Formosa, candidato à prefeitura, tendo Itamar Barreto como vice", disse o candidato a prefeito.

“Para se ter uma comparação, a cidade de Santa Rita do Sapucaí tem 44 mil habitantes, enquanto que Formosa tem 120 mil habitantes. Mesmo com metade da nossa população, Santa Rita tem mais de 150 empresas da área de inovação e tecnologia, com um faturamento anual na casa dos 3 bilhões de reais. Enquanto Formosa não tem sequer uma única empresa na área que tenha alguma expressão nacional ou até regional”, resume Paulinho.

Paulinho explica que esse comparativo demonstra a importância da educação tecnológica e digital para o crescimento econômico de uma cidade: “Se Santa Rita atingiu esse nível de excelência, por que não Formosa? É uma questão de começar. E o começo é sempre pela educação”.

Ele também afirma que Formosa pode trilhar o caminho vitorioso que muitos já trilharam: “Algumas cidades indianas investiram em aulas adicionais de matemática e de programação para seus alunos. Ao crescerem, muitos desses jovens tornaram-se empreendedores, passando a produzir riqueza para suas cidades a partir de um capital tecnológico. Esse é o futuro que espera Formosa”.