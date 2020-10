Paulinho Araújo e os assentamentos de Formosa

Ao Entorno Urgente, Paulinho, candidato pelo Partido Progressista, revelou como foi seu final de semana. Aproveitou seu domingo para visitar vários assentamentos de Formosa. Primeiro, passou por Fartura; depois, foi a vez de Santa Leocádia, Água Fria, Paranã, Florinda e Vale da Esperança.





Ele se solidarizou com a situação dos irmãos formosenses: “Não é a primeira vez que visito assentamentos, e sempre me incomoda ver a situação difícil que as famílias enfrentam. Por exemplo, basta uma chuva mais forte para as estradas virarem atoleiros em vez de passagens seguras. Será que para simplesmente ir e vir, é preciso sofrer tanto?”, perguntou.





E as estradas não são o único problema dos assentamentos, segundo ele: “Há falta de escola de ensino fundamental, de posto de saúde. Cada assentamento tem um ou mais problemas em comum com os outros, revelando uma situação cuja precariedade precisa ser superada”, diz.





Aos problemas da educação, Paulinho também lamentou a situação das crianças: “As de Fartura, por exemplo, precisam viajar 26 quilômetros para estudar em Paranã. São crianças em período de alfabetização, colocadas em ônibus velhos, sucateados, com a poeira entrando pelas janelas. Elas já chegam cansadas e desanimadas na escola” revela.