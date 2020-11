92 fm, de Formosa, realizou o 2º Grande Debate Eleitoral de 2020

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), o 2º Grande Debate Eleitoral de 2020, em Formosa, realizado pela Rádio 92 fm com apoio das Faculdades IESGO, CDL Formosa, Emater, OAB Formosa, Fórum de Turismo e Meio Ambiente de Formosa e 11º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás.









“Pela segunda vez, eles se enfrentam na maior série de debates da história de Formosa, com transmissão ao vivo, via rádio, Facebook e Youtube”, disse na chamada da rádio 92 Fm.









Participaram do debate os candidatos a prefeito: Pelo Avante, Wenner Patrick; Pelo PTB, SD Caetano; pelo PRTB, Capitão Cícero; pelo PT, Jorge Antonini e pelo Solidariedade, Bueno Hernany.









O debate democrático foi bastante organizado e pode ser visualizado no final desta página.









Em quase 4 horas de debates, a transmissão ao vivo recebeu 11 mil comentários, 416 compartilhamentos e 10 mil visualizações até a tarde desta sexta-feira (6).









Foi bem elogiado a iniciativa nas redes sociais. Desta vez, Paulinho Araújo não participou do debate, no primeiro ele tinha ido. Ele não conseguiu participar por causa da carreata que foi no mesmo horário. O prefeito Gustavo Marques não participou nem na 1ª edição, nem nesta.

Confira o debate: