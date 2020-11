Biografia de Gustavo Marques

Gustavo Marques foi o vereador mais jovem da Câmara Municipal até o ano de 2012. É Filho de Elmon Abadio de Oliveira e Geny Batista Marques de Oliveira. Casado com Caroline Cichetti Koehler de Oliveira e pai dos pequenos Miguel, Rafael e Laura. Iniciou seus estudos no Colégio São José e Coleginho, concluindo o Ensino Médio no Colégio Visão. Foi acadêmico do curso de Administração de Empresas na IESGO.





Seu primeiro trabalho foi aos 10 anos de idade como vendedor da Tupperware, ofício que, durante três anos, desempenhou com muito afinco, rendendo-lhe grande experiência na área de vendas, diversas premiações e a oportunidade de investir em seus primeiros novilhos. Sempre esteve ao lado do pai e do irmão, Guilherme Marques de Oliveira, auxiliando nas diversas atividades agropecuárias desenvolvidas pela família. Seu amor pela natureza e por cavalos fez dele um competidor dedicado de Team Penning, um esporte da modalidade eqüestre que mistura explosão, velocidade, agilidade e, especialmente, entrosamento da equipe e seus cavalos.





Em 2005, tornou-se servidor do Estado de Goiás na ACIA (Associação Comercial e Industrial de Anápolis). Trabalhou na antiga Santana Mineração e aos 23 anos de idade abriu a PLAN Construtora. De 2012 a 2015, passou a atuar também no ramo de combustíveis com a aquisição do Posto PLAN. Suas empresas geram emprego e renda a mais de 30 famílias. Jovem empreendedor e visionário. Apaixonado por política e atento às questões sociais, influência exercida pelos pais e avós que sempre participaram ativamente das decisões políticas da cidade e região. Ao lado de outras lideranças políticas, ajudou na criação do PMDB Jovem de Formosa.





Em 2018, Gustavo Marques se tornou o prefeito mais jovem da história de Formosa, quando assumiu o mandato com 31 anos.





Eleito vereador aos 25 anos de idade pelo PSB em 2012. Em sua gestão, conseguiu emendas orçamentárias acumulando o valor de 1 milhão e 500 mil reais para serem investidos na saúde e também emendas para a compra de um ônibus para a APAE. Trabalhou em diversas áreas desenvolvendo projetos de lei e proposições que estimulam e fortalecem o desenvolvimento econômico de nossa cidade e região, oferecendo assim melhor qualidade de vida para as pessoas que moram, trabalham ou visitam Formosa.





Um dos fundadores do Partido Republicano da Ordem Social em Formosa no ano de 2014 e eleito vice-prefeito em 2016. Gustavo Marques (Podemos) assumiu como prefeito de Formosa no dia 28 de dezembro de 2018, admitindo uma mudança de estilo na gestão municipal.





Com perfil conciliador e temperamento sereno, o jovem prefeito de 33 anos de idade é de uma família tradicional formosense que não possui grandes influências no cenário político. Sua visão reflete um novo jeito de fazer política, sem promessas e discursos. Seu desejo é trabalhar. Servir a população formosense com empenho, esforço e dedicação, buscando parcerias com diversos segmentos da sociedade para juntos construirmos uma nova história para Formosa.