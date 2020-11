Caravana do PT Formosa passou pelas ruas neste sábado

A caravana do Partido dos Trabalhadores de Formosa passou pelas principais ruas do município. A carreata apresentou os candidatos e discutiu propostas do plano de governo.

“O Partido dos Trabalhadores está sendo não apenas respeitado, mas também elogiado por boa parte da sociedade formosense pela campanha leve, elegante, bonita e, acima de tudo, programática”, disse uma das filiadas.