Carreata de Paulinho Araújo lota as ruas de Formosa

A carreata do candidato a prefeito de Formosa, Paulinho Araújo (PP), ao lado do deputado Tião Caroço, passou pelas ruas de Formosa na tarde desta quinta-feira expondo o plano de gestão da coligação. Itamar foi no trenzinho e acenou para a população.





A concentração da carreata foi na Pecuária. De lá, seguiram pelos bairros mais carentes da cidade levando as propostas da coligação.





Antes da caravana nos bairros iniciar, Paulinho cumprimentou todos os apoiadores. Ao lado de Tião Caroço, pediu o voto de confiança ao passar pelos bairros. Na Avenida Senador Coimbra, a carreata foi vista de uma ponta a outra, na reta, uma das cenas mais bonitas da campanha deste ano.





O candidato a vice Itamar Barreto foi no trenzinho e acenou para a população. A receptividade foi grande. Era comum, no trenzinho que virou um carro de som, a população gritar “Olha o Itamar”, a criançada adorou ver. Itamar estava ao lado de Marília Magalhães, grande educadora do município.





A dispersão aconteceu em clima de celebração, na Praça da Prefeitura.