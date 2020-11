Juiz eleitoral divulga locais de votação, endereços e quantidade de votantes

Em documento divulgado, o juiz eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de Formosa-GO, divulgou por meio do edital 060/2020 a Designação da localização das seções eleitorais das eleições municipais de 2020.





No documento, o juízo destaca “O Exmo. Dr. LUCAS DE MENDONÇA LAGARES, Juiz da 11a Zona Eleitoral, FORMOSA/GO, no exercício de suas atribuições, FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e a quem interessar possa, que nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei no 4.737/65), foram designados os locais abaixo por este Juízo Eleitoral, discriminados onde funcionarão as MESAS RECEPTORAS DE VOTOS desta 11a Zona Eleitoral, com vistas ao pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020”, pontua.





Confira a lista:

Município: 93610 –FORMOSA

Local de Votação: 1040 - COLEGIO ARQUIDIOCESANO DO PLANALTO Endereço: PRACA IMACULADA CONCEICAO N.116 CENTRO

Seções/Aptos: 13-18/454 19-14/453 15-17/454 16-21/454 20-199/453

Local de Votação: 1015 - COLEGIO ESTADUAL AMERICANO DO BRASIL Endereço: RUA AUTA VIDAL, 320 CENTRO Seções/Aptos: 1-22/521

2/283 3/279 4/283 177/284 227/287

Local de Votação: 1066 - COLEGIO ESTADUAL HUGO LOBO Endereço: AVENIDA VALERIANO DE CASTRO, NR.704 CENTRO Seções/Aptos: 23/295 24/294 25/295 26/294 27/294 28/296 29/294 30/292, 174/292 193/286 213/300 281/290 304/309

Local de Votação: 1309 –IESGO –INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS Endereço: AV LAGOA FEIA S/N SETOR INDUSTRIAL Seções/Aptos: 42/245 90/321 91/319 134/319 154/319 165/319

Local de Votação: 1422 - COLEGIO ESTADUAL PROF. SERGIO FAYAD GENEROSO Endereço: AV. MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO SN

BAIRRO FORMOSINHA Seções/Aptos: 198/362 200/358 203/366 210/357 214/365 220/366 240/351 254/358 271/358

279/353 288/349 294/358 310/370

Local de Votação: 1023 - COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR CLAUDIANO ROCHA Endereço: RUA 05, NR.478 SETOR FERROVIARIO

Seções/Aptos: 5/347 6/341 7/339 8/334 9/343 162/339 191/330 226/338 274/331

Local de Votação: 1287 - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS Endereço: AV VALERIANO DE CASTRO 937 CENTRO Seções/Aptos: 82329/412 83/328 84/327 179/327 259/316

Local de Votação: 1171 - COLEGIO SAO JOSE Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO N 284 CENTRO Seções/Aptos: 56/292 57/293 58/296 59/294 171/294 195/292 246-264/441

Local de Votação: 1090 - COLÉGIO VISÃO FORMOSINHA Endereço: AV JOÃO HISPER GEBRIM, N 2630 BAIRRO FORMOSINHA Seções/Aptos:

36/325 37/326 38/327 39/327 40/320 41/322 85/323 86/326 87/324 88/324 89/324 208/324 231/321 278/320

Local de Votação: 1112 - ESCOLA DO BARREIRO Endereço: DISTRITO SN DISTRITO DE BARREIRO Seções/Aptos: 45/165

Local de Votação: 1414 –POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ -PSF 6 Endereço: BR 020 KM 78 ASSENTAMENTO PROJETO SANTA CRUZ ZONA RURAL Seções/Aptos: 192/145

Local de Votação: 1139 - ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM ANTÔNIO DE MAGALHÃES Endereço: RUA VALERIANO DE CASTRO N 590 CENTRO

Seções/Aptos: 50/272 164/272

Local de Votação: 1260 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SUELI MARIA NICHETTI Endereço: RUA PRINCIPAL S/N POVOADO DO BEZERRA Seções/Aptos: 77/303 78/308 79/319 217/342 275/308 322/305

Local de Votação: 1074 - ESCOLA ADVENTISTA DE FORMOSA Endereço: RUA LEOLINO CEZAR, 171 CENTRO Seções/Aptos: 31-80-81/530 3235-69/530 141-33-34/531 196-133-207/529

Local de Votação: 1457 - ESCOLA MUNICIPAL ADELINA RODRIGUES DE SOUSA Endereço: RUA EUNICE, QUADRA 24, LOTE 17/21 JARDIM CALIFORNIA Seções/Aptos: 224/334 251/327 272/331 306/371 327/336

Local de Votação: 1503 - ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DE JESUS MONTEIRO GUIMARAES Endereço: RUA 08 QUADRA 21 SETOR C JARDIM BELA VISTA Seções/Aptos: 244/373 282/365 300/375 323/374

Local de Votação: 1520 - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO DE SOUSA LOBO Endereço: RUA 26, SN - SETOR NORDESTE - SECÇÃO 2 CONJ PE JOSE WILLENS Seções/Aptos: 245/307 318/271

Local de Votação: 1236 - ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES WICAR DE CASTRO PARENTE PESSOA Endereço: BR 020, KM 123 POVOADO JK

Seções/Aptos: 72/ 294 73/290 74/293

Local de Votação: 1384 - ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA PALMEIRA Endereço: ASSENTAMENTO PALMEIRA II ZONA RURAL Seções/Aptos:

157/317

Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN GRAHAM Endereço: RUA 12, SN SETOR PRIMAVERA Seções/Aptos: 10/313 11/315 12/310 150/305 170/316 173/320 201/315 219/312 236/310 286/237

Local de Votação: 1368 - ESCOLA MUNICIPAL IZAIRA MACHADO DE FREITAS CAMARGO Endereço: RUA H, S/N PARQUE DA COLINA Seções/Aptos: 153/361 197/368 216/362 232/365 256/363 265/365 292/366 313/390 325/369

Local de Votação: 1104 - ESCOLA MUNICIPAL JULIO CESAR LACERDA Endereço: RUA DO POSTO SN SANTA ROSA Seções/Aptos: 43/293

44/292 184/288 285/289

Local de Votação: 1201 - ESCOLA MUNICIPAL LIÃOZINHO Endereço: AVENIDA CIRCULAR BAIRRO DO ABREU Seções/Aptos: 64/343

65/351 66/342 67/344 68/349

Local de Votação: 1449 - ESCOLA MUNICIPAL MADALENA MENDES NESSRALLA Endereço: RUA BOLIVIA S/N JARDIM DAS AMERICAS

Seções/Aptos: 225/357 280/361 317/369

Local de Votação: 1406 - ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA DE SOUZA LOBO Endereço: RUA H SN SETOR VILLAGE FORMOSA Seções/Aptos:

189/333

Local de Votação: 1465 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES BARBOSA DE QUEIROZ Endereço: RUA 21 S/N PARQUE VILA VERDE Seções/Aptos: 223/385 255/382 276/379 295/388 319/388

Local de Votação: 1252 - ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE RIBEIRO LEOPOLDINO Endereço: RUA CORONEL LIMÍRIO ROSA, 101 SETOR PAMPULHA Seções/Aptos: 76/330 160/329 206/333 228/327 277/329 326/265

Local de Votação: 1562 - ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CHAVES FILHO Endereço: RUA 9, SN JARDIM DAS OLIVEIRAS Seções/Aptos: 261/323 262/329 301/383 320/384 332/221

Local de Votação: 1120 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM MOREIRA Endereço: AVENIDA JOAO ISPER GEBRIM SN FONE BAIRRO FORMOSINHA Seções/Aptos: 46/349 47/351 48/351 49/347 143/346 175/344 194/343 289/217 296/347

Local de Votação: 1198 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUTA VIDAL Endereço: RUA 10, SN SETOR NORDESTE Seções/Aptos: 61/324 62/323 63/323 159/322 188/323 209/324 287-250/521 303/343

Local de Votação: 1481 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LICIA DE CASTRO TRINDADE Endereço: RUA 28 S/N SETOR BOSQUE Seções/Aptos: 151/347 163/345 180/344 205/342 221/342 235/343 247/338 253/345 270/344 273/344 293/346 324/354

Local de Votação: 1350 - ESCOLA MUNICIPAL PROJETO DO PARANÃ Endereço: ASSENTAMENTO PROJETO PARANÃ ZONA RURAL

Seções/Aptos: 249-152-156/378

Local de Votação: 1546 - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DAS PALMEIRAS Endereço: ASSENTAMENTO VIRGILANDIA ASSENTAMENTO

VIRGILANDIA Seções/Aptos: 248/278

Local de Votação: 1490 - ESCOLA MUNICIPAL 15 DE JULHO Endereço: ASSENTAMENTO VALE DA ESPERANÇA ASSENTAMENTO VALE DA ESPERANCA Seções/Aptos: 229/277

Local de Votação: 1317 - FACULDADES CAMBURY Endereço: RUA MANOEL ALVES FERREIRA N. 404 CENTRO Seções/Aptos: 51-176/359 53204/390 155-148/392 168-52/391 169/200

Local de Votação: 1473 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE FORMOSA - CEFET Endereço: RUA 64 ESQUINA COM A RUA

11 S/N PARQUE LAGO Seções/Aptos: 202/329 218/334 222/334 233/328 260/334 283/331 290/270 291/330 299/357 314/381

321/374 331/322

Local de Votação: 1325 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA ESQ COM A RUA NAGIB SIMÃO S/N SETOR NORDESTE Seções/Aptos: 54-60/499 55/296 75/297 142/297 149/299 185/296

Município: 93289 - VILA BOA

Local de Votação: 1023 - COLEGIO ESTADUAL AMELIA FLORENCIA DE BARROS Endereço: RUA SETE DE SETEMBRE S/N JARDIM NOVA AURORA Seções/Aptos: 158/306 167/308 239/304 266/304 307/306

Local de Votação: 1015 - ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO SETTE Endereço: AV SABINO LEITE QD 05 LT 01 CENTRO Seções/Aptos: 70/358

71/356 135/355 172/357 178/351 187/352

Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL PAULO FURTADO DE MATOS Endereço: PROJETO DE ASSENTAMENTO FAZENDA TAMBORIL

ZONA RURAL Seções/Aptos: 237/126

E para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à11ª Zona Eleitoral de FORMOSA/GO, será publicado o presente Edital no DJE/TRE-GO e no átrio do Cartório Eleitoral (Mural de Avisos). DADO E PASSADO no Cartório Eleitoral da 11ª Zona, aos 03 dias do mês de setembro do ano 2020 (03/09/2020). LUCAS DE MENDONÇA LAGARES Juiz da 11ª Zona Eleitoral









Município: 92797 - CABECEIRAS

Local de Votação: 1082 - COLEGIO ESTADUAL OEMIS VIRGINIO MACHADO Endereço: RUA BENEDITO RIBEIRO S/N SETOR MARIANO MACHADO Seções/Aptos: 243/318 268/310 328/312 297/347

Local de Votação: 1031 - COLEGIO ESTADUAL PADRE LAMBERTO VERRITI Endereço: RUA MARTINS DE GODOI SN CENTRO Seções/Aptos: 99/318 100/315 101/318 183/316 238/309 308/318

Local de Votação: 1023 - COLEGIO JESUÍNO TORRES Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO S/N VILA REDENCAO Seções/Aptos: 96/327

97/330 98/328 166/328

Local de Votação: 1066 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO MACIEL Endereço: RUA GUSTAVO MARTINS S/N POVOADO LAGOA

Seções/Aptos: 242/190

Local de Votação: 1015 - GRUPO ESCOLAR ALFREDO NASSER Endereço: AV VICENTE DE PAULO SOUSA N 127 CENTRO Seções/Aptos:

92/225 94-93/446 95-144/445

Local de Votação: 1040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS Endereço: AV VICENTE DE PAULA DE SOUSA S/N CENTRO Seções/Aptos: 104-102-105/396 298-103-106/458

Município: 93599 - FLORES DE GOIÁS

Local de Votação: 1112 - COLÉGIO ESTADUAL JÚLIO CESAR TEODORO Endereço: AV. PROF. ANGELICA SN CENTRO CENTRO Seções/Aptos:

118/347 119/343 138/ 344 305/343 309/348

Local de Votação: 1031 - COLEGIO ESTADUAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO Endereço: PRACA DA MATRIZ, N.13 FLORES VELHA Seções/Aptos: 120-121/300 122-136/330

Local de Votação: 1058 - ESCOLA MUNICIPAL CANABRAVA Endereço: POVOADO CANA BRAVA ZONA RURAL Seções/Aptos: 146 /393

Local de Votação: 1074 - ESCOLA MUNICIPAL DEUSDESINO DE SOUSA FERREIRA Endereço: AREA ESPECIAL S/N ASSENTAMENTO SAO VICENTE Seções/Aptos: 215-267/479 234-212/479

Local de Votação: 1104 - ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL CARNEIRO DE ARAÚJO Endereço: RUA D S/N ASSENTAMENTO CANAA

Seções/Aptos: 258/299

Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA Endereço: POVOADO SANTA MARIA ZONA RURAL Seções/Aptos: 145/292

211/290 284-330/473

Local de Votação: 1015 - ESCOLA MUNICIPAL SANTINO CAMPELO DE MIRANDA Endereço: PRAÇA CALISTA DE AIOLAS FRAGOSA VILA RETIRADA Seções/Aptos: 116-252/524 137-269/536 117/272

Local de Votação: 1066 - ESCOLA MUNICIPAL BREJINHO (CHAPADA) Endereço: FAZENDA BREJINHO ZONA RURAL Seções/Aptos: 147/129

Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TEODORO SOBRINHO (GAMELEIRA) Endereço: PA GAMELEIRA Seções/Aptos: 230/258





