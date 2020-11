No Dia Internacional de Combate à violência contra a mulher, Nathy Santiago lança: Não

Nascida em Belém - PA, Nathália Maréco Santiago veio para Formosa - GO logo nos primeiros meses de vida. Boa parte da família paterna mora aqui. Por isso, embora natural de outra cidade, a cantora é formosense de coração.





Desde crianca, Nathy, como é chamada pela maioria das pessoas, curte boas músicas sob a influência dos pais, ouvintes fiéis de grandes nomes da cena nacional. Lulu Santos, Ney Matogrosso, Legião Urbana e Marisa Monte são exemplos do que sempre fez parte do cardápio musical da família. Marisa, a propósito, é a maior influência de Nathy.





Também na infância, quando tinha, aproximadamente, oito anos e frequentava uma igreja evangélica local, Nathy começou a se interessar por música gospel e a dar os primeiros passos como cantora. Ela se apresentava em eventos da própria igreja.





Aos dezesseis, a jovem, que ainda encarava a música como hobbie, abraçou as carreiras de apresentadora de um jornal de televisão em Formosa e de locutora em rádios locais. Não demorou muito para começar a trabalhar em uma rádio de sucesso em Brasília, para onde se mudou e, dividindo o tempo entre as atividades do curso de jornalismo que havia iniciado e o trabalho, conseguiu se destacar como uma das melhores vozes femininas do rádio na capital.





Daquele tempo até hoje, Nathy deu à luz duas filhas e casou. Com o marido, que é músico e produtor musical, a cantora sempre nutriu o sonho de se profissionalizar. Mas foi apenas em 2020, quando, segunda ela mesma diz, a música não cabia mais em si, que surgiu Nathy Santiago.





"Sem Jeito", uma balada romântica, foi a primeira música de trabalho. Logo depois, veio a dançante e alegre "Que Diferença faz". Ambas autorais. A primeira, parceria com o marido; a segunda, com o pai.





Infelizmente, os vários projetos musicais da cantora foram paralisados por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Assim, ficou mais difícil reunir recursos para gravar.





No entanto, mesmo com todas as dificuldades, Nathy Santiago trabalhou duro para lançar seu último trabalho: "NÃO", uma autoral de letra, melodia e arranjos fortes e que representa um grito de liberdade de todas as mulheres que sofrem violência de qualquer tipo. Na música, Nathy mostra a que veio e, para deixar o recado, traz a potência de sua voz numa performance brilhante. Propositalmente, o clipe foi lançado em 25/11, dia Internacional de combate à violência contra a mulher.





Nathy Santiago, que carrega consigo a frase bíblica "o amor nunca falha", ama a vida e a música, sua forma mais bela e sincera de viver e com a qual espera fazer os corações das pessoas baterem mais forte.