Tião Caroço: "Se vocês votarem no Gustavo, vocês estão votando no Ernesto Roller"

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado estadual Tião Caroço foi incisivo quando disse “Se vocês votarem no Gustavo, vocês estão votando no Ernesto Roller”, pontuou.





As críticas do deputado estadual Tião Caroço a Ernesto Roller, hoje secretário de Governo foram duras. Ele também criticou a administração do prefeito Gustavo Marques.





Ele também destacou que não está satisfeito com o rumo que o município está tomando “Uma administração não faz do dia pra noite, ela vem ao longo dos anos, mas para destruir uma cidade foram suficiente dois anos do grande malfeitor para Formosa, Ernesto Roller e dois anos ele continuou mandando na prefeitura. Vocês não tenham dúvida nenhuma que vocês vão bater no peito e se arrepender”, critica.





O vídeo foi compartilhado pela campanha do candidato a prefeito Paulinho Araújo (PP), confira:





Entenda Gustavo Marques (Podemos) assumiu a Prefeitura quando Ernesto renunciou para assumir a vaga de secretário de Governo do governador Ronaldo Caiado.



Até o fechamento da reportagem nem Ernesto nem Gustavo se pronunciaram. O vídeo está repercutindo desde a noite deste sábado (7). O espaço permanece aberto para a resposta dos demais.